الاشتباه في إطلاق جندي بالجيش الألماني النار على 4 أشخاص

هانوفر- (د ب أ)

ذكرت الشرطة الألمانية والادعاء العام أنه يشتبه في أن جنديا بالجيش أطلق النار على أربعة أشخاص وقتلهم بمنطقة روتنبرج في ولاية ساكسونيا السفلي، قبل أن يسلم نفسه للسلطات.

وهناك طفل بين القتلى الذين تم العثور عليهم في وقت سابق من اليوم.

ووقعت الجريمة في موقعين، أحدهما منزل منفصل في فيسترفيسيده ببلدية شيسيل، وآخر في بوتل بمنطقة روتنبرج.

وسلم المشتبه به نفسه للشرطة بعد الهجوم مساء أمس الخميس، وتم القبض عليه، حسبما ذكر محققون.

وذكرت الشرطة أنه "لا يمكن استبعاد" أن مشكلة أسرية هي الدافع وراء الجريمة