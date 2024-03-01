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BBC

العفو الدولية: إسرائيل تنتهك قرار محكمة العدل بشأن منع إبادة الفلسطينيين

12:15 ص الجمعة 01 مارس 2024

منظمة العفو الدولية

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مصراوي

طالبت منظمة العفو الدولية، فتح تحقيق في التقارير المروعة التي تفيد بمقتل وجرح عشرات الفلسطينيين أثناء محاولتهم تلقي المساعدات بقطاع غزة.

وأضافت منظمة العفو، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقف نقل المساعدات بدعوى أنها تعرض الجنود الإسرائيليين للخطر هي دعوات شائنة وغير إنسانية.

كانت منظمة أطباء بلا حدود، قالت إننا نشعر بالفزع من تقارير مقتل أكثر من 100 شخص فلسطيني بعد أن فتحت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم وهم ينتظرون استلام المساعدات.

وأضافت المنظمة، "نعتبر إسرائيل مسؤولة عن حالة الحرمان الشديد واليأس السائدة في غزة والتي أدت للأحداث المأساوية التي وقعت اليوم".

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أعلن اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد، موضحا أن غالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.

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