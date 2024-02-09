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BBC

القناة الـ12 العبرية: نشوب خلاف بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش بسبب عملية رفح

10:10 م الجمعة 09 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن خلاف نشب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان، موضحة أن نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن العملية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين.

وزعمت القناة الإسرائيلية، أن رئيس الأركان أكد أن خطة الجيش في رفح تتطلب ظروفا مواتية منها عمليات إجلاء وتنسيق مع مصر.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر، بأن العملية في رفح لن تبدأ إلا بعد إجلاء واسع للمدنيين والتوصل إلى اتفاق مع مصر.

وأضافت هيئة البث، أن إسرائيل وضعت خطة تجريبية لتمكين عشرات الآلاف من العودة إلى شمالي قطاع غزة.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح"،

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو بشأن رفح تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا.

بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي حرب غزة عملية رفح

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