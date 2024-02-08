مسؤولون أمريكيون: إسرائيل أضعفت حماس لكن لم تقترب من القضاء عليها

مصراوي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، أن مسؤولو استخبارات أكدوا أن إسرائيل أضعفت حماس لكن لم تقترب من القضاء عليها.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين، أن هناك شكوك بشأن واقعية هدف تدمير حماس، موضحة أن هدف إضعاف قدرة حماس القتالية قد يكون أكثر واقعية من القضاء عليها.

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قالت إن مجاهدونا دمروا بقذائف "الياسين 105" أكثر من 1108 آليات صهيونية منذ بداية الحرب.

وأضافت القسام، أن آليات جيش الاحتلال المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية، موضحة أن استهداف آليات الاحتلال في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود الاحتلال ومرتزقته.

وأكملت القسام، أن عدد من جنود الاحتلال قتلوا بعد سحق طيران الاحتلال آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها.