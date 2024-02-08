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BBC

السرايا: مجاهدونا استهدفوا بصاروخ قوة إسرائيلية غرب خان يونس

05:40 م الخميس 08 فبراير 2024

سرايا القدس أرشيفية

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مصراوي

قالت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، إن مجاهدونا استهدفوا بصاروخ موجه قوة صهيونية متحصنة بإحدى الشقق بمحيط منطقة الحاووز غرب خان يونس.

واعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني ويرقى إلى "جريمة حرب".

وقال المفوّض فولكر تورك في بيان إن "التدمير الواسع النطاق للممتلكات، والذي لا تبرّره الضرورة العسكرية ويتمّ تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي، يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب".

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