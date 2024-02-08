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بلينكن يلتقي أعضاء مجلس الحرب بإسرائيل

02:08 م الخميس 08 فبراير 2024

أنتوني بلينكن

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تل أبيب - (د ب أ)

استمرت محادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في إسرائيل اليوم الخميس، خلال اجتماع عقده مع مجلس وزراء الحرب في البلاد، وسط جهود للتوسط من أجل التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بقطاع غزة، مما قد يسمح بعودة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، الذي يقوم بخامس جولة له في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، في مستهل الاجتماع، إن التركيز انصب على الرهائن وعلى "الرغبة القوية" لدى الجانبين بأنه من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على "إعادتهم إلى عائلاتهم".

وأوضح بلينكن أنه سيبلغ أيضا عضوي مجلس وزراء الحرب، بيني جانتس وجابي آيزنكوت، وكلاهما يشغل مناصب عسكرية رفيعة، بشأن المحادثات التي أجراها في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان" في تقريرها بشأن الاجتماع.

وكان بلينكن قد دعا إسرائيل أمس الأربعاء إلى تخفيف حملتها البرية والجوية ضد حماس في قطاع غزة.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي تل أبيب إسرائيل

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