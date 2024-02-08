النتائج الأولية.. لجنة الانتخابات بأذربيجان: إلهام علييف حصل على 92.1%

باكو - (د ب أ)

كشفت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في أذربيجان أمس الاربعاء، حصول الرئيس الاذربيجاني الحالي إلهام علييف، على 1ر92% من أصوات الناخبين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان، مظاهر بناهوف، في مؤتمر صحفي، ونقلته وكالة "أذرتاج" الرسمية الأذربيجانية للأنباء، اليوم الخميس.

وأعلن بناهوف أن لجنة الانتخابات المركزية حصلت حتى الآن على نتائج أولية من 47ر54% من مراكز الاقتراع، بواقع 3561 مركزا من إجمالي 6537 مركز اقتراع، مضيفا أن الأصوات المعتبرة وفقا للمعلومات الواردة منها تعد 2711804 أصوات، منها 2497542 صوتا أي 1ر92% منها جاءت لصالح المرشح إلهام علييف.

وكان قد تم تهيئة كل الظروف الملائمة للتصويت في 6537 مركزا انتخابيا تابعا لــ 125 دائرة انتخابية. كما تم توزيع 6 ملايين و524 ألف و203 ورقة اقتراع بين المراكز الانتخابية المزودة بكل المعدات اللازمة.

وسيطرت الانتقادات على الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي يرى مراقبون أنها تهدف - في المقام الأول - إلى تأمين إحكام قبضة الرئيس علييف على السلطة، حيث يقولون إن الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة.

ومن المتوقع أن يتم مجددا إعلان فوز علييف، الذي تولى المنصب خلفا لوالده في عام 2003.

وبحسب المراقبين، فإن الخصوم الستة لعلييف ليسوا منافسين حقيقيين، كما أن أكبر حزبين معارضين في البلاد، يقاطعان الانتخابات.