إصابة 3 مدنيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أصيب ثلاثة مدنيين لبنانيين، اليوم الأربعاء، في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على أحد المنازل في جنوب لبنان .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "أصيب ثلاثة مدنيين ، إصابة أحدهم خطرة، في غارة شنتها مسيرة معادية على احد المنازل في مدينة الخيام"، مشيرة إلى أن "الطيران الحربي المعادي يحلق فوق القليعة وبرج الملوك مطلقاً القنابل الحرارية".

واستهدفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية فجر اليوم مبنى مضخات مياه بلدة "الوزاني" بصاروخ ما أدى إلى حصول تضرر في الشبكة ، بحسب قناة " المنار" ، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية منتصف ليل أمس غاراتين على بلدتي "حولا" و "بني حيان " جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله استهداف عناصره موقع "زبدين" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وتجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيطه ‏بالأسلحة الصاروخية.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان اثنين من عناصرها ، ليرتفع عدد قتلاها الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 179 .

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجمات الحركة على جنوب إسرائيل.