"في مجمله إيجابي".. قطر: تسلمنا ردًا من حماس بشأن الاتفاق يتضمن ملاحظات

مصراوي

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إنه كانت هناك سلسلة لقاءات في الأسابيع الأخيرة في الدوحة وواشنطن.

وأوضح بن جاسم آل ثاني أن قطر تسلمت ردا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بشأن الاتفاق، مشيرا إلى أن الرد عبارة عن إطار يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي.

وأكد بن جاسم أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل، لافتا إلى أنه لن يخوض في التفاصيل في الوقت الراهن نظرا لحساسية المرحلة.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إنها سلمت ردها على اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر بعد التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة.

وأوضحت حماس أنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى.

وأعربت حماس عن تقديرها لدور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.