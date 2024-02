الأونروا: استمرار تعليق التمويل ستكون له آثار مدمرة

مصراوي

قال عدنان أبو حسنة الناطق باسم الأونروا، إن إسرائيل يجب أن تقدم معلومات كاملة بشأن الاتهامات الموجهة للوكالة.

وأضاف الناطق باسم الأونروا، أن التحقيق بخصوص وكالة الأونروا يتم من خلال أعلى هيئة رقابية في الأمم المتحدة، موضحا أن استمرار تعليق تمويل بعض الدول للأونروا ستكون له آثار مدمرة.

وتابع أبو حسنة، أن غزة تعرضت لنكبة حقيقية أسوأ من نكبة 1948، قائلا، ما نملكه من تمويل يكفي حتى نهاية هذا الشهر فقط، مشيرا إلى أن هناك جهات في إسرائيل تتمنى انتهاء عمل وكالة الأونروا.

كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أعلنت اليوم، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت قافلة مساعدات كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة.

وذكر توماس وايت مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابق)، أن" قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة، تعرضت للقصف بنيران البحرية الإسرائيلية، ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد".

#Gaza this morning a food convoy waiting to move into Northern Gaza was hit by Israeli naval gunfire - thankfully no one was injured@UNRWA pic.twitter.com/1kvShgX6MG