الاحتلال: حربنا ضد حزب الله هدفها إعادة سكان الشمال

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الأذرع الإيرانية تشكل تهديدا كبيرا.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، أننا نخوض حربا ضد حزب الله هدفها إعادة رسم الواقع الأمني وإعادة سكان الشمال، موضحا أن حزب الله أخطأ بوقوفه إلى جانب حماس والواقع الأمني في الشمال لن يكون كما كان قبل 6 أكتوبر، مشيرا إلى أن القوات النظامية والاحتياطية تجري تدريبات برا وبحرا وجوا تحسبا لأي حرب بالشمال.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، قوله، بإنه سوف يتعين على إسرائيل دفع ثمن باهظ لاستعادة الأسرى.

وأضاف رئيس الموساد السابق، أن إسرائيل سوف تحتاج لـ 5 سنوات بعد الحرب لاستعادة عافيتها.