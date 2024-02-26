"كتائب القسام" تعلن قتل وإصابة 15 جنديًا إسرائيليًا جنوبي غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، قتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا جنوبي قطاع غزة .

وقالت القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم: "تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً داخل أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة".

بدورها ، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تمكنها من "قنص أحد جنود العدو في محور التقدم شرقي خانيونس".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة خمسة من جنوده بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاحد ارتفاع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، في أواخر أكتوبر الماضي ضد حركة "حماس" إلى 239 قتيلا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع،بحسب القادة الإسرائيليين.