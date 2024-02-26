وسائل إعلام لبنانية: إسقاط هدف إسرائيلي اخترق المجال الجوي اللبناني
بيروت - (د ب أ)
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بإسقاط هدف إسرائيلي اخترق المجال الجوي اللبناني .
وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية اليوم أن "صاروخ أرض - جو أُطلق من لبنان وأسقط هدفاً إسرائيلياً اخترق المجال الجوي اللبناني".
وكان حزب الله اللبناني أعلن أن عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا فجرا قوة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، أمس الأحد، ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 208 قتلى .
وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.
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