وسائل إعلام لبنانية: إسقاط هدف إسرائيلي اخترق المجال الجوي اللبناني

بيروت - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بإسقاط هدف إسرائيلي اخترق المجال الجوي اللبناني .

وذكرت قناة "الميادين" اللبنانية اليوم أن "صاروخ أرض - جو أُطلق من لبنان وأسقط هدفاً إسرائيلياً اخترق المجال الجوي اللبناني".

وكان حزب الله اللبناني أعلن أن عناصر المقاومة الإسلامية استهدفوا فجرا قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، أمس الأحد، ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 208 قتلى .‏

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.