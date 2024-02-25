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BBC

الأونروا: دعواتنا لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة لقيت آذانًا صماء

06:49 م الأحد 25 فبراير 2024

فيليب لازاريني

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مصراوي

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن آخر مرة تمكنت فيها الوكالة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت في 23 يناير الماضي.

وأوضح لازاريني أن دعوات الوكالة المتكررة لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة تم رفضها ولقيت آذانا صماء، مؤكدا أنه لا يزال من الممكن تجنب المجاعة إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية.

من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن غزة في مرحلة ما بعد الكارثة ووضع الأطفال يزداد سوءا ومأساوية، مشددة على أن مخاطر سوء التغذية وانتشار الأمراض والعطش تهدد حياة أطفال القطاع.

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