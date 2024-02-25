بيني جانتس: لن يوقفنا شيء لحين عودة الأسرى



(مصراوي)

قال عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعمل على تعزيز جهودها لتمهيد عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وصرح بيني جانتس، أن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب في قطاع غزة لحين عودة أسراه المحتجزين إلى منازلهم "سالمين".



وفي وقت سابق اليوم اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بأنه يرغب في عمل كل ما يحافظ على صورته حتى وإن كان يعني ذلك المخاطرة بحياة الأسرى المحتجزين منذ الـ7 من أكتوبر.