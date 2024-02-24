الحكومة بغزة: نعيش حالة مجاعة حقيقية بشمال غزة و7 أشخاص ماتوا جوعًا

مصراوي

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، اليوم السبت، إن الفلسطينيين يعيشون حالة مجاعة حقيقية في شمال غزة وهناك سبعة وفيات جراء نقص الغذاء.

وأكد الثوابتة خلال تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنهم يواجهون نقصا شديدا جدا في الغذاء بشكل عام في غزة وخصوصا في الشمال.

وشدد الثوابتة على أن القطاع الصحي في بؤرة الاستهداف ضمن مخطط الاحتلال لتهجير مواطني غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 29606 شهداء و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي جاء ردا على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل وقتل قرابة 1200 شخص واحتجاز أسرى واقتيادهم إلى القطاع.