حزب الله اللبناني يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال الحزب، في بيانات منفصلة اليوم، إن ‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مواقع "راميا "، وتجمعين ‌‏للجنود الإسرائيليين في "تلة الكوبرا" ومحيط موقع "الضهيرة".

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية اليوم بالصواريخ استهدفت بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان ، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدتي "الضهيرة" و "طيرحرفا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة" المنار" المحلية التابعة لـ"حزب الله".

وكان الطيران الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بالصواريخ بلدة "بليدا" في جنوب لبنان، كما شنّ غارات وهمية في أجواء المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان، أمس الجمعة، أحد عناصرها من بلدة "مارون الراس" ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القد.‏

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.