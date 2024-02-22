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BBC

البنتاجون: لسنا على علم بأي خطة إسرائيلية قدمت لواشنطن بشأن عملية رفح

10:10 م الخميس 22 فبراير 2024

البنتاجون

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مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": لسنا على علم بأي خطة إسرائيلية تم تقديمها لواشنطن بشأن عملية رفح.

وطالب البنتاجون، الاحتلال الإسرائيلي بطرح خطة ذات مصداقية يمكن من خلالها حماية أكثر من مليون فلسطيني في رفح.

وأضاف البنتاجون، أن القوات الأمريكية في سوريا والعراق لم تتعرض لأي هجوم منذ 4 فبراير ونحن نرحب بذلك.

ولفتت الدفاع الأمريكية إلى أنها شهدت زيادة في هجمات الحوثيين خلال الـ72 ساعة الماضية، موضحة أن الحوثيين لا يزالون يحتفظون بترسانة كبيرة ولديهم أسلحة متطورة يحصلون عليها من إيران.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية واشنطن عملية رفح الاحتلال الإسرائيلي الحوثيين

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