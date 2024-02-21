سوريا: مقتل مدنيين اثنين وإصابة أخر في قصف إسرائيلي على دمشق

دمشق - (د ب أ)



أفاد مصدر عسكري سوري، اليوم الأربعاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف دمشق.

وقال المصدر، في منشور أوردته وزارة الدفاع السورية على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم :" شن العدو الإسرائيلي صباح اليوم عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق".

وأضاف: "أسفر العدوان عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية ذكرت أن "شخصين على الاقل استشهدا في العدوان الإسرائيلي على منطقة كفرسوسة بدمشق".

وأشارت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إلى أن "عدواناً إسرائيلياً استهدف صباح اليوم مبنى سكنياً في منطقة كفرسوسة بدمشق".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رجح أنها "عملية اغتيال جديدة في إطار السياسة الإسرائيلية المتبعة مؤخرا باستهدافات قيادات وشخصيات من الصف الأول ضمن الميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية".