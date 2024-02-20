بوتين ينفي تقارير أمريكية بشأن خطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء

موسكو - (د ب أ)

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقارير إعلامية أمريكية ذكرت أن موسكو تطور أسلحة نووية لضرب أهداف في الفضاء.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، ومن بينها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" وشبكتا "إيه بي سي" و"فوكس نيوز" هذه النتائج نقلا عن الاستخبارات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقالت وسائل الإعلام إن روسيا تحاول تطوير أسلحة نووية مضادة للأقمار الاصطناعية في الفضاء وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي والدولي.

وذكرت "فوكس نيوز" أن استخدام أنظمة نووية ضد الأقمار الاصطناعية يمكن أن يعطل الاتصالات العسكرية الأمريكية وعمليات الاستطلاع، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى بشدة، اليوم الثلاثاء، هذه المزاعم.

وقال الرئيس الروسي لوكالة أنباء "إنترفاكس" خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو "موقفنا واضح ولا لبس فيه، لقد كنا دائما ضد نشر أسلحة نووية في الفضاء ولا زلنا ضد هذا بشكل قاطع".

وتابع بوتين أن روسيا دعت دائما إلى الالتزام بالاتفاقات القائمة في هذا المجال، وقال شويجو أيضا أن روسيا ليس لديها مشروعات نووية في الفضاء، وأضاف أن الولايات المتحدة تعرف هذا أيضا.