البنتاجون: تضرر ناقلة حبوب أمريكية بعد إصابتها بصاروخين حوثيين

مصراوي

أعلنت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تعرض ناقلة حبوب أمريكية ترفع علم اليونان بخليج عدن لإطلاق صاروخين من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأوضحت القيادة المركزية، أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد طاقمها.

كان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، قال اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا هجوما بالمسيرات على سفن حربية أمريكية في البحرين الأحمر والعربي.

وأشار سريع إلى أن الحوثيين استهدفوا بالمسيرات مواقع إسرائيلية حساسة في أم الرشراش "إيلات" جنوبي إسرائيل.

وأوضح سريع كذلك أنهم استهدفوا بالصواريخ السفينة الإسرائيليةMSC SILVER في خليج عدن.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت، اليوم الثلاثاء، إن سفنا حربية فرنسية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتا من اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أن الفرقاطات الفرنسية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتا من اليمن، لافتة إلى أن تحركاتها في البحر الأحمر تسهم في ضمان الأمن والدفاع عن حرية الملاحة.