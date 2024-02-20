إذاعة الاحتلال: الجيش بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية بحي الزيتون شمالي غزة

مصراوي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش بدأ الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون شمالي قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة الاحتلال أن العملية في حي الزيتون ستركز على البنى التحتية لحركة حماس التي لم يتم تدميرها حتى الآن، مشيرة إلى أن العملية في حي الزيتون يشارك فيها لواءان ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 46 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفيما سبق استهدفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.