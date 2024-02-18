الخارجية الأمريكية: حل الدولتين هو "أفضل طريقة" لتحقيق نهاية دائمة للأزمة بغزة

بي بي سي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن أفضل طريقة لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة وتحقيق السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، "هو التزامنا القوي بإقامة دولة فلسطينية".

جاءت تلك التصريحات ردا على قرار اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، عارضت فيه بالإجماع الجهود الدولية الرامية إلى دفع حل الدولتين والاعتراف "أحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية.

وأضاف المتحدث: "بناء على ذلك، تواصل الولايات المتحدة دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض قابلية تطبيقه للخطر أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة"، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت رسميا معارضتها لما أسمته "الاعتراف الأحادي الجانب" بالدولة الفلسطينية، وقالت إن أي اتفاق كهذا ينبغي التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن هذه الخطوة تأتي بعد "الحديث الأخير في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل بشكل أحادي".

وأضاف أن البيان الرسمي يعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين، ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".