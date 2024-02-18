مسؤول أوروبي: لا أحد يتحدث عما يدور في الضفة الغربية

(مصراوي)

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جويب بوريل، اليوم الأحد، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، قائلًا إنه رغم ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، لكن "لا أحد يتحدث عما يدور في الضفة الغربية".

وحث بوريل على دعم مبادرة السلام العربية، مطالبًا الولايات المتحدة أن تكون متواجدة في تلك الخطوة.

وقال بوريل، إن السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون تحديد آفاق واضحة للشعب الفلسطيني.

وصرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم إرسال بعثة دفاع إلى البحر الأحمر غدًا الاثنين لضمان أمن الملاحة في المنطقة.