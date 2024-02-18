إعلان

BBC

مسلحون يهاجمون عدة نقاط عسكرية تابعة لـ"قسد" في شرق سوريا

10:49 ص الأحد 18 فبراير 2024

مسلحون يهاجمون عدة نقاط عسكرية ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دمشق - (د ب أ)

هاجم مسلحون عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف دير الزور الشرقي بشرق سوريا ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد .

وقال المرصد ،ومقره لندن في بيان صحفي اليوم الأحد: "شن مسلحون محليون هجوماً على نقطة مصفاة مياه البوبدران التي تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية، ونقاط في بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي".

ووفق المرصد: "شن المسلحون ايضا هجوماً على نقطتي الثابت ومنزل غازي في بلدة الطيانة ونقطة محطة البوعواد بريف دير الزور الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

وأشار المرصد إلى أن مسلحين محليين شنوا هجوما يوم الأربعاء الماضي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا خلاله عدة نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية منتشرة على السرير النهري في قرية الهرموشية بريف دير الزور الغربي.

هجوم علي نقاط عسكرية سوريا قوات سوريا الديمقراطية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحيفة أمريكية: بايدن يخطط لدعم سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - توجيه مهم من وزارة التعليم بشأن الغياب الإلكتروني للصفين الثالث الإعدادي والثانوي
بعد إخلاء سبيلها.. اعترافات سوزي الأردنية: "أنا اندمجت في الخناقة مع أبويا"
اشتراكات النقل العام بالقاهرة.. 1200 جنيه لـ3 أشهر والتقديم 1 مارس
الطقس اليوم.. سحب ممطرة شمالا وأمطار متفاوتة الشدة
عاجل - سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط مع بداية التعاملات