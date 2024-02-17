إسماعيل هنية يكشف شروط المقاومة للتفاوض بشأن صفقة جديدة في غزة

القاهرة- مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة استجابت بمسؤولية عالية وإيجابية للوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم على غزة

وتابع إسماعيل هنية السبت: "أظهرنا مرونة كاملة مع الوسطاء، ولكن من الواضح أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا، إضافة إلى أن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصا القدامى هو من أهداف المفاوضات، ولا يمكن القفز عن ذلك".

وأضاف هنية: "الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة، كما أن المقاومة لن ترضى بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع ورفع الحصار وتوفير المأوى الآمن للنازحين".