إعلان

BBC

إسماعيل هنية يكشف شروط المقاومة للتفاوض بشأن صفقة جديدة في غزة

01:21 م السبت 17 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة استجابت بمسؤولية عالية وإيجابية للوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم على غزة

وتابع إسماعيل هنية السبت: "أظهرنا مرونة كاملة مع الوسطاء، ولكن من الواضح أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا، إضافة إلى أن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصا القدامى هو من أهداف المفاوضات، ولا يمكن القفز عن ذلك".

وأضاف هنية: "الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة، كما أن المقاومة لن ترضى بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع ورفع الحصار وتوفير المأوى الآمن للنازحين".

غزة جيش الاحتلال حركة حماس إسرائيل حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" ينظم مظاهرات ضد تزوير الانتخابات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* "مفيش أسد بيهرب".. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إيقاف حبسه 6 أشهر (فيديو)
* بائع البرتقال.. عم ربيع يكشف تفاصيل الفيديو ويوجه رسالة للمصريين
* تتضمن 3 مصرفيات.. مصر تتصدر قائمة فوربس لأقوى 100 قيادية بالشرق الأوسط