بعد إطلاق نار كثيف.. اشتعال النيران في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

القاهرة- مصراوي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يفيد بنشوب حريق في معبر رفح من الجانب الفلسطيني قبل قليل.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية الجمعة، فقد نشب حريق داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى إلى احتراق الصالة الفلسطينية>

وتابعت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن نشوب الحريق تسبب حالة كبيرة من التوتر في محيط المعبر، تزامناً مع إطلاق نار في المكان بسبب تجمهر عدد كبير من المواطنين.

🟥🚨 اطلاق نار كثيف في معبر رفح بالتزامن مع حريق في المكان الان. pic.twitter.com/ixS9qDhlT9 — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) February 16, 2024

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا.

وأضاف أبو عبيدة خلال كلمة مسجلة له، حاولنا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك.

وأكد أبو عبيدة، أن المقاومة حذرت عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك.

وشدد أن أسرى العدو يعيشون أوضاعا صعبة ويكافحون من أجل الحياة ونحاول حماية حياتهم، موضحًا أن جيش الاحتلال تعمد قتل أسراه وإصابتهم.

ولفت إلى أن الوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا، وما يطلقه العدو من تصريحات وأرقام ومعلومات دعاية كاذبة.

وأوضح الناطق باسم القسام، أن الاحتلال لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه العدو ملفق.