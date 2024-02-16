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BBC

أبو عبيدة: الاحتلال تعمد إصابة وقتل أسراه والباقي لدينا يعيش أوضاعًا صعبة

05:24 م الجمعة 16 فبراير 2024

المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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مصراوي

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا.

وأضاف أبو عبيدة خلال كلمة مسجلة له، حاولنا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك.

وأكد أبو عبيدة، أن المقاومة حذرت عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك.

وشدد أن أسرى العدو يعيشون أوضاعا صعبة ويكافحون من أجل الحياة ونحاول حماية حياتهم، موضحًا أن جيش الاحتلال تعمد قتل أسراه وإصابتهم.

ولفت إلى أن الوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا، وما يطلقه العدو من تصريحات وأرقام ومعلومات دعاية كاذبة.

وأوضح الناطق باسم القسام أن الاحتلال لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه العدو ملفق.

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