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BBC

محكمة العدل الدولية تتسلم رد إسرائيل بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضدها

10:15 م الخميس 15 فبراير 2024

محكمة العدل الدولية

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مصراوي

قالت محكمة العدل الدولية، إنها تسلمت رد إسرائيل على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا في 12 فبراير الجاري لاتخاذ تدابير إضافية بشأن الحرب في غزة.

وأضافت العدل الدولية، أن إسرائيل أكدت في ردها أن التزامها بالقانون الدولي والإنساني وبمعاهدة منع الإبادة الجماعية لا يتزعزع.

قالت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح.

وأوضحت أنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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