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BBC

الحكومة بغزة: الاحتلال هدد الموجودين في مستشفى ناصر بالقتل

10:03 م الخميس 15 فبراير 2024

مجمع ناصر الطبي بخان يونس

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مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن اقتحام مجمع ناصر الطبي بخان يونس، واحتلاله بالقوة العسكرية وإطلاق النار بداخله جريمة حرب يندى لها جبين البشرية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد الموجودين بمجمع ناصر الطبي بالقتل وإطلاق النار ومنع عنهم الماء والطعام وحليب الأطفال.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أن أكاذيب الاحتلال حول مجمع ناصر الطبي مجرد دعاية قذرة ومفضوحة أمام العالم وتهدف للقضاء على القطاع الصحي بغزة.

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