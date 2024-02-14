تقارير استخباراتية أمريكية.. روسيا تسعى لوضع سلاح نووي في الفضاء

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سعى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إلى طمأنة الأمريكيين في أعقاب التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك تورنر، بشأن "قدرات عسكرية روسية مزعزعة للاستقرار وتهدد الأمن القومي الأمريكي"، وصلت حد مطالبته الرئيس بايدن بالإفصاح عنها للجمهور، وفق شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأوضح مصدران للشبكة الأمريكية، أن المعلومات الاستخباراتية التي تحدث عنها تورنر تشير إلى رغبة روسيا بوضع سلاح نووي في الفضاء، مشيرين إلى أن موسكو ربما لا تسعى لإسقاطه على الأرض بل ضد الأقمار الصناعية.

وبالرغم من ذلك، فإن أحد المصدرين يرى أن الأمر "مقلق وحساس للغاية، كما وصفه بـ "الصفقة الكبيرة"، بينما لم يخض أعضاء الكونجرس في التفاصيل واكتفوا بوصف التقارير بأنها خطير؛ خشية إثارة القلق العام، وفق الشبكة الأمريكية.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: "سنعمل معا لمعالجة هذا الأمر، حيث نقوم بجميع الأمور الحساسة السرية"، مضيفا "لكننا نريد فقط أن نؤكد للجميع أن الأيدي ثابتة على عجلة القيادة"، وفق تعبيره.

كذلك اكتفى النائب الديمقراطي جيم هايمز، العضو في لجنة الاستخبارات بالكونجرس، بوصف التحذيرات بأنها "مهمة" إلا أنه لا يراها "سببا للذعر"،

موضحا أن رفع السرية عن مزيد من هذه الوثائق جدير بالاهتمام ولكنه لن يتم على مستوى علني.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" مايك تورنر، إن اللجنة قدمت لأعضاء الكونجرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي الأمريكي.

وطالب تورنر الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالتهديد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدرين مطلعين، قولهم إن، التهديد الذي يشير إليه رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس يتعلق بمعلومات شديدة الحساسية حول روسيا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تورنر بعث برسالة عاجلة إلى أعضاء الكونجرس يؤكد فيها أن الأمر "يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار"، مشيرة إلى أن أحد المصادر التي اطلعت على المعلومات، يشير إلى أنها "قدرة روسية مقلقة ومزعزعة للاستقرار علمنا بها مؤخرا".

ولفت تورنر إلى أنه أبلغ لأعضاء الكونجرس بأن لجنة الاستخبارات صوتت أمس الثلاثاء على رفع السرية عن معلومات بغرض مراجعتها من قبل المشرعين، مشيرا إلى أن لديهم الوقت الكافي لمناقشتها بين اليوم الأربعاء والجمعة المقبلة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إنه دعا إلى عقد اجتماع مع كبار المشرعين في لجان الأمن القومي، قبل أن يكشف تورنر عما أسماه بـ "تهديد الأمن القومي الخطير".

ونوّه سوليفان إلى أنه تواصل هذا الأسبوع مع "عصابة الثمانية"؛ للحصول على إحاطة شخصية مع المجموعة السرية، موضحا أنه تم تحديد موجزا للرض على "عصابة الثمانية".

وتتألف "عصابة الثمانية" والتي اكتسبت لقبها نظرا للسرية التي تتمتع بها، من 8 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، تنقسم بين 4 أعضاء في مجلس النواب و4 في مجلس الشيوخ.

وينص قانون الأمن القومي الأمريكي لعام 1947، على ضرورة إخطار المجموعة بجميع العمليات الاستخباراتية التي يوجه بتنفيذها الرئيس الأمريكي والسلطة التنفيذية.

كذلك أبدى سوليفان اندهاشه من تصرف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس، بعدما أعلن عن المعلومات قبل الاجتماع بمسؤولي المخابرات والعسكريين غدا الخميس.