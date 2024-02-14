إسرائيل توافق على تشغيل خدمة ستارلينك للاتصالات في مستشفى ميداني بغزة

القاهرة- مصراوي

أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، أن خدمة ستارلينك للاتصالات التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، قد حصلت على ترخيص للعمل في إسرائيل، وبعض أجزاء من قطاع غزة.

وحسب بيان وزارة الاتصالات الإسرائيلية الأربعاء، فإن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستكون متاحة لبعض السلطات في إسرائيل، ووافقت الحكومة على استخدامها في مستشفى ميداني تديره الإمارات العربية المتحدة في جنوب غزة.

ويعد نظام ستارلينك، هو نظام كوكبة من الأقمار الصناعية، يهدف إلى توفير تغطية عالمية للإنترنت، ويعد هذا النظام مناسبًا بشكل مثالي للمناطق الريفية والمعزولة جغرافيًا إذ يكون الاتصال بالإنترنت غير موثوق به أو غير موجود.