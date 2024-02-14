الاحتلال يجبر آلاف النازحين الفلسطينيين على إخلاء مستشفى ناصر بخانيونس

غزة-(د ب أ)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن آلاف النازحين أخلوا مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع بأوامر من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر الآلاف من النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى القادرين على السير على إخلاء المستشفى.

وأوضحت الوزارة بأن المستشفى كانت تأوي ما يقارب 300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح.

وحذرت الوزارة من الوضع "الكارثي" الذي يتعرض له نزلاء المستشفى، معربة عن خشيتها من استهداف جيش الاحتلال للطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.

ودعت الوزارة الدول والمؤسسات الحقوقية بضرورة التحرك الفوري لمنع قوات الاحتلال من اقتحام المستشفى وتعريض حياة من فيها للخطر.

وطالبت الوزارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الميداني لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء للمجمع لإنقاذ من فيه، طبقاً لواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية.