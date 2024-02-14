انفجارات تضرب عدة خطوط أنابيب غاز في إيران

طهران - (د ب ا)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء أن انفجارات ضربت عدة خطوط أنابيب غاز في وسط وجنوب إيران خلال الليل.

وقال مسؤولون بمحافظة فارس بجنوب البلاد إن الأدلة تشير إلى أن عملا تخريبا وراء الانفجار هناك.

كما وقع انفجار في خط أنابيب غاز مهم في محافظة جهار محال وبختیاري، على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب العاصمة طهران، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية " ارنا". وقد شوهدت ألسنة النيران لمسافة عدة كيلومترات.

في الواقعتين، قالت السلطات إنه تم السيطرة على الحرائق. وقد وقعت الانفجارات نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2130 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء).

ووصف رئيس شبكة الغاز الوطني سعيد عقلي الحادثين بالهجوم الإرهابي، وذلك في حوار مع التلفزيون الحكومي.

ودعا وزير النفط جواد أوجي لاجتماع طارئ مع القطاعات الأمنية.