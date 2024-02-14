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BBC

أمريكا: مقتل 4 أشخاص واعتقال 2 بعد إطلاق نار في لوس أنجلوس

02:33 م الأربعاء 14 فبراير 2024

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واشنطن - (د ب أ)

ذكرت السلطات الأمريكية أن أربعة أشخاص ، من بينهم قاصر، لقوا حتفهم، وجرى احتجاز اثنين مشتبه بهما، إثر سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائية، على ما يبدو، في شوارع مقاطعة لوس أنجلوس جنوب شرق الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الأمريكية في مؤتمر صحفي إن الهجمات وقعت ليلة الأحد/الاثنين، بطول منطقة صناعية وسكنية واسعة، ذات كثافة سكانية عالية، في المقاطعة. وأصيب شخص خامس، ولكن حالته مستقرة بأحد المستشفيات، حسب شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأضافت السلطات أن المشتبه بهما ينتميان إلى إحدى العصابات.

ووقعت الهجمات حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء، في مدينة "بيل" عندما كانت السلطات تتعامل مع بلاغ حول إطلاق نار.

السلطات الأمريكية واشنطن لوس أنجلوس الولايات المتحدة

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