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BBC

حماس تطالب بمنع جيش الاحتلال من اقتحام مجمع ناصر الطبي

01:37 م الأربعاء 14 فبراير 2024

مستشفى ناصر في خان يونس

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(مصراوي)

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرك العاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام مستشفى ناصر المحاصر في خان يونس.

وحذرت حركة حماس، من كارثية الوضع الإنساني الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وطالبت حركة حماس، الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء لمستشفى ناصر لإنقاذ المتواجدين به.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في وقت سابق أن مياه الصرف الصحي أصبحت تغمر قسم الطوارئ وتعيق عمل الطواقم في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

مجمع ناصر الطبي اقتحام مجمع ناصر الطبي حركة حماس الأمم المتحدة

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