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BBC

البيت الأبيض: إسرائيل اتخذت خطوات من أجل توفير ممرات آمنة في غزة

06:12 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

غزة

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مصراوي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إننا سعداء باستمرار المحادثات في مصر وهي بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح.

وأضاف كيربي، أننا عبرنا عن قلقنا لشركائنا الإسرائيليين إزاء استهداف المدنيين في العملية المرتقبة في رفح، موضحا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن الوقت غير مناسب لبدء هجوم على رفح قبل تأمين المدنيين.

ودعا كيربي، إلى مواصلة البحث عن طرق لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أننا أوضحنا مخاوفنا للإسرائيليين بشأن المضي قدما في عملية رفح دون الأخذ بعين الاعتبار المدنيين، قائلا إنه ليس لدينا مؤشر بشأن توقيت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وتابع كيربي، نود أن يعود الأسرى ونحن نعمل بشكل عاجل من أجل التوصل إلى هدنة ممتدة لإخراجهم، مضيفا أن إسرائيل اتخذت خطوات من أجل توفير ممرات آمنة في غزة ولكن هذا ليس مبررا لسقوط أي ضحايا مدنيين.

حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي البيت الأبيض

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