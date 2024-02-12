إعلان

BBC

مصر ترد على أنباء تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل

08:00 م الإثنين 12 فبراير 2024

وزير الخارجية سامح شكري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، بشأن الأنباء التي ترددت عن تعليق مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، "استمعت لبعض التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية في الإعلام حول هذا الموضوع.. لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الـ40 عاماً الماضية".

وتابع وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفينية، أن مصر دائماً تحافظ على التزاماتها مادام الأمر تبادلياً بين الطرفين.. ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن".

وأضاف شكري، أن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في قطاع غزة وصل لمستوى غير مسبوق، في انتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي، ولابد من إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدام للقطاع، والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات.

ولفت إلى أن أعداد الضحايا الفلسطينيين تخطت كافة حدود المفاهيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني، ويتعين على المجتمع الدولي تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية.

وحذر وزير الخارجية من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة.. مدينة رفح تأوي حوالي 1.4 مليون نازح واستهدافها ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وأكد أن استهداف رفح وعرقلة إسرائيل لدخول المساعدات يسهم بشكل مباشر في الدفع لتهجير الشعب الفلسطيني، ويجب على الأطراف الدولية تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والسياسية لدرء مخاطر تنفيذ مثل هذا الأمر.

وأوضح أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير، ونحن نؤكد على الرفض الكامل بكل السبل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إن أي محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية هي غير قانونية ولن تكون مقبولة.

وشدد أن الجانب المصري منخرط في العديد من المناقشات لاحتواء الأزمة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإيجاد الأفق السياسي لحل الأزمة من جذورها على أساس حل الدولتين، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.

تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل سامح شكري وزير الخارجية المصري مصر حافظت على اتفاقية السلام مع إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع وتيرة الدعوات الأممية لإسرائيل بوقف خطة الهجوم على رفح

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد حالة جدل.. رئيس سبيرو سباتس يكشف لمصراوي عن اسم مصنع تعبئة منتجاتها
عاجل - مصر ترد على أنباء تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل
مستعدون لجميع السيناريوهات.. أول تعليق مصري على ما يحدث في رفح الفلسطينية
رسميا.. اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك
. كيف ردت سبيرو سباتس على أنباء تعاونها مع إحدى شركات "المقاطعة"؟
"محرضة وغير مقبولة".. أول تعليق من مصر على تصريحات وزير مالية الاحتلال
بحد أدنى 600 جنيه.. وزارة العمل: إعانات أجور لهذه الفئة
رسميًا.. "التعليم" تحظر دفع مصروفات الترم الثاني بالعملة الصعبة - مستند