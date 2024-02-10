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BBC

الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على رفح سيؤدي إلى توترات خطيرة مع مصر

11:53 م السبت 10 فبراير 2024

مجلس الاتحاد الأوروبي

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وكالات

قال مفوّض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنّ "الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وتوترات خطيرة مع مصر".

ولفت إلى أنّ "استئناف مفاوضات الأسرى وتعليق الأعمال العدائية، هو السبيل الوحيد لتجنّب إراقة الدماء"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاصرته.

وحذّرت عدّة دول عربية ودولية من الهجوم الإسرائيلي المحتمل في رفح والتي يتواجد فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا إليها جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم تحقق تل أبيب أهدافها المعلنة بعد، أبرزها هزيمة حركة "حماس" واستعادة الأسرى الإسرائيليين.

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