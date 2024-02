الأونروا تحذّر من توقف عملياتها بغزة نهاية فبراير الجاري

مصراوي

في أعقاب قرارات بعض الدول الغربية بتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على إثر مزاعم إسرائيلية باشتراك بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى"، جددت الوكالة الأممية تحذيراتها من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة: "يصعب تصور أن ينجو سكان غزة من هذه الأزمة من دون عمل الوكالة ومساعداتها".

وأوضحت الأونروا في بين نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أنها قد تضطر إلى إيقاف عملياتها في غزة والمنطقة بأسرها بنهاية فبراير الجاري، إذا بقي التمويل معلقا.

وتأتي تحذيرات أونروا التي تم إنشاؤها في عام 1949 لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرهم الاحتلال من منازلهم، في وقت تواجه أصعب تحدياتها على الإطلاق، بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.

من جهته زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امتلاكه ملفا استخباراتيا يكشف مشاركة عدد من موظفي الأونروا في غزة في "طوفان الأقصى"، مُدّعيا أن الوكالة مخترقة من قبل عناصر حماس وأن مدارسها في القطاع ترّوج لفكر إرهابي.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت تعليق عمل 9 من موظفي الأونروا لحين انتهاء التحقيقات في الادعاءات الإسرائيلية.

وعلى إثر قرار الأمم المتحدة تتابعت إعلانات الدول بتعليق تمويلها للأونروا، بدءا من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان، ومن ثم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وانتهاء بفنلندا وهولندا وسويسرا وغيرها من الدول.

"If funding remains suspended, we will most likely be forced to shut down our operations by end of February” @UNLazzarini



STATEMENT # GazaStrip: Humanitarian crisis deepens at a time funding suspensions put @ UNRWA aid operations in peril ⬇️https://t.co/nvSrZntnHa pic.twitter.com/BrC8D4PG4O