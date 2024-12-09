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البنتاجون: لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها

06:49 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

وزارة الدفاع الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إننا لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن.

وأضافت وزارة الخارجية، أن سقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله، موضحا أنها ليس لديها تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكنها تبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى.

وأكملت: "قواتنا الجوية ضربت أكثر من 75 هدفا لتنظيم الدولة في 5 مواقع مختلفة في البادية السورية".

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