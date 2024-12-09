اليابان تعرب عن أملها في تحسن الوضع الإنساني في سوريا

طوكيو- (د ب أ)

قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إنها تتابع عن كثب التطورات في سوريا، وأعربت عن أملها في أن يتحسن الوضع الإنساني هناك بعد أن أطاح المتمردون بالحكومة السورية.

وقال يوشيماسا هاياشي، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إن بلاده "تشعر بقلق بالغ" إزاء زيادة تدهور الوضع الإنساني، وحث جميع الأطراف المعنية على وقف العنف والالتزام بالقانون الدولي وتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

جاءت تصريحاته بعد أن استولى مقاتلو المعارضة السورية على العاصمة السورية أمس الأحد وفرار الرئيس بشار الأسد من البلاد.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي: "نحن نراقب التطورات في سوريا بقلق بالغ".

وأضاف "نأمل بشدة أن ينتهي العنف في أقرب وقت ممكن، وأن يتمكن جميع أطياف الشعب السوري من التمتع بالحرية والازدهار" مع حماية حقوق الإنسان الأساسية.

وتابع أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للمساعدة في حل الأزمة في سوريا وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.