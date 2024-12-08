كيف علق دونالد ترامب على سقوط نظام الأسد؟

(مصراوي)

وجه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، رسائل حادة لروسيا وإيران، مؤكداً تغير المعادلات السياسية في المنطقة، وذلك في أول تعليق له على سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، "الأسد غادر البلاد. روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، لم تعد مهتمة بحمايته، بعد أن استنزفت مواردها وتركيزها في حرب أوكرانيا".

كما انتقد ترامب في منشوره استمرار التدخل الروسي في سوريا، معتبرًا أن هذا الوجود لم يكن له مبرر منذ البداية.

وأشار ترامب إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها روسيا في أوكرانيا، موضحاً أن "ما يقارب من 600 ألف جندي روسي بين قتيل وجريح في صراع أُطلق بلا داعٍ، وقد يتحول إلى حرب طويلة الأمد"، بحسب تعبيره.

وأضاف الرئيس المنتخب، أن هذه الأزمة تُضعف روسيا وإيران، مشيرًا إلى أن طهران تعاني كذلك بسبب "الضغوط الإسرائيلية والنجاحات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة".

وفي سياق متصل، دعا ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا والشروع في مفاوضات عاجلة لإنهاء الحرب. وكتب "لقد أزهقت الحرب أرواحًا كثيرة ودمّرت أسرًا بلا طائل. إذا استمر هذا الصراع، فقد يتفاقم ليصبح شيئًا أكثر خطورة"، مؤكدًا أن أوكرانيا خسرت مئات الآلاف من الجنود والمدنيين في هذا النزاع.

من جهة أخرى، أبدى ترامب تحفظاته على التدخل الأميركي في سوريا، ووصف الوضع هناك بأنه "فوضوي" وليس في مصلحة الولايات المتحدة. مضيفًا أن المعركة الجارية ليست معركة أمريكية، ولا ينبغي الانخراط فيها".