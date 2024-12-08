بعد سقوط الأسد.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى تحالف إقليمي

تل أبيب - (د ب أ)

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، إلى تحالف إقليمي جديد عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ودعا لابيد في منشور على منصة "إكس" إلى أنه يجب أن يشمل هذا التحالف المملكة العربية السعودية وكذلك الدول العربية التي وقعت على ما يسمى باتفاقات آبراهام مع إسرائيل.

وأكد لابيد أن الهدف من ذلك هو " التعامل معا مع حالة عدم الاستقرار الإقليمي"، وكتب أن إيران التي توصف بأنها العدو اللدود لإسرائيل جرى إضعافها بدرجة كبيرة "وأنه يتعين على إسرائيل أن تعمل جاهدة على تحقيق نجاح دبلوماسي شامل بما سوف يساعد أيضا في منطقتي غزة والضفة الغربية".