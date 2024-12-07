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لافروف: اتفقنا مع إيران وتركيا على تسهيل وقف الأعمال العدائية في سوريا

09:27 م السبت 07 ديسمبر 2024

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو ستعمل مع الحكومة والمعارضة الشرعية في سوريا من أجل حثهما على التفاوض.

وأشار لافروف إلى أن إيران وتركيا وروسيا اتفقت على تسهيل وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أن الدول الثلاث ستتخذ خطوات مع المعارضة بخصوص المفاوضات.

وأوضح لافروف أن المبعوث الأممي إلى سوريا وعد بإشراك لاعبين دوليين مؤثرين من أجل وقف القتال بين الجيش السوري والمعارضة.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جاير بيدرسن إلى محادثات عاجلة في جنيف لضمان "انتقال سياسي منظم"، ولتطبيق القرار الدولي 2254.

وأشار بيدرسن إلى أن الأوضاع في سوريا تتغير كل دقيقة، مكررا دعوته للهدوء في سوريا وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين.

سيرجي لافروف روسيا إيران تركيا سوريا
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