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مسؤول عراقي: إيران أجْلت كبار قادة الحرس الثوري ودبلوماسيين من سوريا

06:50 م السبت 07 ديسمبر 2024

أرشيفية

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وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤول عراقي ومصدر دبلوماسي إقليمي، اليوم السبت، إن إيران بدأت في سحب بعض قادتها العسكريين من سوريا.

وأشار المسؤول العراقي، إلى أن إيران أجْلت كبار قادة الحرس الثوري ودبلوماسيين غير أساسيين وعائلاتهم من العاصمة دمشق، موضحا أن إيران تقوم بعمليات إجلاء خشية الحصار بعد الانهيار في سوريا.

وأكد المسؤول العراقي، أن السفارة الإيرانية في دمشق لا تزال تعمل رغم عمليات الإجلاء، لافتا إلى أن معظم العسكريين الإيرانيين غادروا سوريا بالفعل جوا عبر مطار دمشق.

إيران سوريا الحرس الثوري العراق
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