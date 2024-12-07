برلمان كوريا الجنوبية يرفض التحقيق في مزاعم فساد تتعلق بعقيلة رئيس البلاد

سول - (د ب أ)

رفضت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم السبت مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم فساد تتعلق بالسيدة الأولى كيم كيون-هي.

وقالت وكالة يونهاب اليوم إنه تم عرض مشروع القانون لإعادة التصويت بعد أن استخدم الرئيس يون سيوك-يول حق النقض ضده الشهر الماضي، لكنه فشل في الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لتمريره، حيث حصل على 198 صوتا مؤيدا، مقابل 102 صوت معارض.