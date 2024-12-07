نيويورك تايمز: إيران تبدأ في إجلاء قادتها العسكريين من سوريا

وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، عن مسؤولين إقليميين وثلاثة مسؤولين إيرانيين، أن إيران شرعت في إجلاء قادتها العسكريين وموظفيها من سوريا، الجمعة، في مؤشر، بحسب الصحيفة، على عدم قدرة طهران على "مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على البقاء في السلطة".

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن المسؤولين، إلى أنّ من بين مَنْ أُجلُوا إلى العراق ولبنان، قادة كبار في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أنه كذلك أُجلِي عناصر ضمن الحرس الثوري وبعض الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين برفقة عائلاتهم، ومواطنون إيرانيون كذلك، وفق تأكيدات المسؤولين الإيرانيين، الذين قالت الصحيفة إنّ اثنين منهم من الحرس الثوري.