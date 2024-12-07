شهيد ومصابون إثر إطلاق النار على خيام النازحين جنوبي قطاع غزة

وكالات

استشهد فلسطيني وإصابة عدد آخر، صباح اليوم السبت، جراء إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه خيام النازحين بمواصي غرب رفح، بحسب ما ذكرته الغد.

وتم انتشال جثمان شهيد من منطقة البردويل غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة صباح اليوم السبت، كما شن طيران الاحتلال فجر اليوم غارة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كان 18 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب آخرون، الجمعة، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب فلسطينيون في استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمعا للنازحين غربي المخيم.