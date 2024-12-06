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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44612 شهيدًا

01:38 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و 95 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية".


وأفادت الوزارة في التقرير الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44612 شهيدًا و 105834 مصابًا، منذ بداية العدوان.


ويُستثنى من هذه الإحصائية مستشفيات شمال غزة لصعوبة الحصول على معلومات، كما لا يزال هناك الكثير من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وزارة الصحة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي شمال غزة
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